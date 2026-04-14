フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）が14日放送された。冒頭、出演予定だった俳優の橋本愛（30）が欠席し、MCのハライチ・澤部佑が理由を説明する場面があった。【写真】「かっけー！」「ギャルを通り越して、もう別次元」ギャルメイク×顔ピアス姿の橋本愛橋本は、同日スタートの同局系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）で、俳優の佐藤二朗とともにW主演を務める。そのスタートを前に『