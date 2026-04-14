北海道旭川市の神居古潭で４月１２日、１８歳の男性が川に流される事故がありました。男性の発見には至っておらず、１４日も捜索が続けられています。行方不明になっているのは１８歳の男性です。男性は１２日午後６時半ごろ、旭川市神居町・神居古潭の河川敷で男女４人くらいで花火をしていたところ、川に入った女性１人を助けようとして川に流されたとみられています。女性は自力で岸に上がり、命に別条はありません。１３日まで