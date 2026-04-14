アイドルグループ・日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）のジャケットアートワークが14日、公開となり、あわせて表題曲「Kind of love」の先行配信も決定した。【画像】日向坂46のエネルギッシュの魅力が全開！公開されたアートワーク今回、アートディレクションを手掛けたのは高木公美子氏（ONPHA）。今作のジャケットアートワークのテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」。前作「クリフハンガ