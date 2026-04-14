テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう14日放送回に、「世界2点目!?幻のブリキ玩具」が登場。“ド級値”の結果が飛び出す。【動画】「世界に一つだけ!?」今田耕司も驚きの幻の玩具→ド級値の鑑定結果へお宝は3年前、依頼人が祖父の遺品整理の際に発見。祖父がどのように手に入れたのか不明だが、状態が良く箱も残っているため、とても大切にしていたのではないかと思っている。調べてみると、イン