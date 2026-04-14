漫画『デュエル・マスターズ』シリーズ連載25周年を記念して、15日発売のコロコロコミック5月号では、『デュエル・マスターズ』特別版表紙 Ver.も発売されることが決定した。表紙以外の記事・付録・漫画の掲載内容は、通常版と同じ内容で、コロコロの特別表紙ver.の発売は異例となる。【画像】強そうなカード！付録の『デュエマ』デッキ＆ポスター特別表紙は同作の作者・松本しげのぶ氏描き下ろしの歴代主人公＆お供クリーチャ