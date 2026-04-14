5月1日午後8時よりPrime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）において、プロレスラー、パリコレモデル、彫刻家、経営者など多彩な個性を持つ男性参加者14人が一挙に発表された。【動画】あなたの推しは？バチェロレッテ男性参加者が一挙解禁4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イ