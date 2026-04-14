仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は13日、「日本の世論では、圧倒的多数が米国とイスラエルによるイラン攻撃に反対している」との記事を掲載した。記事は、朝日新聞による世論調査で、米国によるイラン攻撃を「支持する」と答えた人が9％にとどまる一方、「支持しない」と答えた人は82％に上ったことを紹介。また、時事通信社が行った調査でも、「支持」が7．0％、「不支持」が75．1％となったこ