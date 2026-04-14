6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、23日発売のファッション雑誌『CanCam』（小学館）6月号で1年限定のSixTONESスペシャル連載「＃ストさんぽ」に登場する。第3回は松村が東京・丸の内へと足を運ぶ。【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗静岡出身の松村にとって、東京駅周辺は数ある街の中でも、長い付き合いとなる特別な場所。新幹線で東京駅に通った中学生時代の記憶をたどりながら、今なお歴史が残