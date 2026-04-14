中国社会科学院が4月13日に北京で発表した「2025年中国ネット文学発展研究報告」によると、中国ではネット文学の市場規模が2025年末時点で前年比16．6％増の502億1000万元（約1兆1500億円）に達し、ネット文学の知的財産を利用した商品の市場規模は同23．13％増の3676億1000万元（約8兆4600億円）に達しました。報告書によると、2025年にネット文学は繁栄と発展の良好な勢いを維持し、創作開発や世界に向けての発信、バリューチェ