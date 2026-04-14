パナソニックは、ノートパソコン（PC）「Let's note（レッツノート）」ブランドから、12.4型「SC7」、14.0型「FC7」個人店頭向けモデルを、2026年4月17日から順次発売する。高いAI処理能力に加え堅牢性や信頼性を実現頑丈・軽量・長時間駆動が特長の同ブランドでは初の「Copilot+ PC」が登場。いずれも、プロセッサーにインテル「Core Ultra シリーズ 3」を搭載し、高いAI（人工知能）処理能力に加え、同ブランドが長年にわたり培