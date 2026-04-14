7人組グループ・Travis Japanが22日発売の雑誌『Myojo』（集英社）6月号の通常版とちっこい版、2パターンの表紙と裏表紙を飾り、中面の特集12ページにも登場する。個々の活躍もめざましい7人による衣装違いの表紙が先行解禁された。【写真】おそろいのユニフォームがかわいい川島如恵留＆吉澤閑也＆松倉海斗通常版は“架空の国の制服”をコンセプトに、新学期を意識しつつ、巻頭グラビアの内容とのリンクもはかり、ステージ上