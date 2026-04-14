テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期の第75話（通算）のあらすじ＆先行場面カットが公開された。分割5クールで展開される第4期は、4月からまず連続2クール放送にて放送される。【画像】怪しいキャラ登場！リムル姿が激変の『転スラ』75話の場面カット『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというス