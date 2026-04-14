アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが、初のソロ楽曲となるデジタルシングル「メガフォン」をきょう14日にリリースした。【画像】グループとは違った魅力！早瀬ノエル「メガフォン」ジャケットグループの最年少メンバーとして活動する早瀬は、ドイツと日本のルーツを持ち、日本語、ドイツ語、英語、簡単なフランス語を操るなど多彩なバックグラウンドを持つ。モデルなどの活動を経てデビューし、透明感のあるビジュ