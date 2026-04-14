7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務めるニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、25日午後7時より生放送されることが決定した。【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介昨年11月から今年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかにできるよう楽しい番組にしたい」と意気込