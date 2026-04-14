俳優の有村架純が主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、有村が演じる二児の母・和歌子の場面写真が公開された。【画像】記事内で紹介している場面写真本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された事件に着想を得たオリジナルストーリー。物語は、夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子が、シンガポールでの闇バイト“金の密輸”に手を染めるところから