節水対策が続いている豊川用水について、愛知県の大村知事は、新城市の宇連ダムの貯水率が回復したとして、4月15日から節水率をさらに緩和すると発表しました。大村知事は14日の会見で、豊川用水の節水率について、15日午前9時から農業・工業用水で40％から20％に、水道用水で20％から15％に緩和すると発表しました。豊川用水では3月、最大の水源である宇連ダムが枯渇し、全体の貯水率も最低で6.3％まで減少していましたが、