King Gnuの常田大希が主宰するクリエイティブプロジェクトPOINTLESS JOURNEYとストリートスポーツウェアブランドadidas Originals、そしてスニーカーショップatmosのトリプルコラボレーションによるスニーカー「SUPERSTAR II atmos DAIKI TSUNETA POINTLESS JOURNEY」がリリースされる。価格は1万9800円。【写真】完売必至!?常田大希の着用画像や商品の細部カット2022年11月の第1弾ではadidasの人気モデル「SUPERSTAR」でコラ