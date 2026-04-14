14日、飛騨高山に春の訪れを告げる「春の高山祭」が開幕しました。岐阜県の日枝神社の例祭で400年以上の歴史をもつ春の高山祭。初日の14日は、満開の桜のなか、豪華絢爛な祭屋台が古い町並みに次々と曳き出されていきました。午前10時には祭りの目玉の1つ「からくり奉納」が始まり、3台の屋台の上でからくり人形がまるで生きているかのような動きを披露すると、大きな歓声と拍手が送られていました。今年は2日間でおよそ18