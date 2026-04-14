R-1王者が歌舞伎俳優・市川團十郎を「にらみ合い」で笑わせようと挑むも、全く口角が動かない鉄壁の表情に敗北し、悔しさを滲ませる場面があった。【映像】口角が一切動かない市川團十郎4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して