ナフサを原料とする塗料やシンナーの供給不安が深刻化しているとして、塗装工事の業界団体である「日本塗装工業会」が国土交通省に資材の供給確保などを要請しました。加盟社へのアンケートでは、塗料の希釈や洗浄に使うシンナーを「通常通り入手できる」と答えた企業は2.7%に留まっていて、工業会は「事業継続を脅かすレベルに達している」としています。