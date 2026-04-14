京都府南丹市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）の行方不明の捜索で、市内で１３日に子どもとみられる遺体が見つかった場所は、農道脇の雑木林周辺だったことが、府警や近隣住民への取材でわかった。農道には車でも入れるが、外部の人が普段訪れるような場所ではないという。府警は１４日に遺体を司法解剖し、死因や身元の確認を急ぐ。府警や近隣住民によると、遺体が見つかったのは同小から南約２キロで、民家や田畑が