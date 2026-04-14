「ヤンキース１１−１０エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）ヤンキースが劇的な逆転サヨナラ勝ちで連敗を５で止め、ア・リーグ東地区首位の座を守った。２点を追う九回、途中出場のグリシャムが同点２ランを放って試合を振り出しに戻すと、本拠地が大興奮に包まれた。さらにカバエロが右翼線へ二塁打を放ってサヨナラの好機を作った。さらに三盗を決めてウェルズが四球で無死一、三塁となり、最後はマクマーンの打席でバッ