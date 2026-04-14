愛知県美浜町で、女子プロゴルフ界のレジェンドが集う大会が14日から開かれています。国内外で通算62勝をあげた岡本綾子プロの始球式で始まった「美浜インビテーショナルレジェンズ岡本綾子カップ2026」。会場の新南愛知カントリークラブ美浜コースには、塩谷育代プロや平瀬真由美プロなど歴代の賞金女王らレジェンド44人が一堂に会し、熟練の技を競い合っています。競技は18ホールのストロӦ