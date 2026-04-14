札幌市の集合住宅の駐車場でナンバープレートが垂直に折り曲げられる被害が相次いだ。周辺では去年も同様の被害が起きていて、住民からは不安の声も出ている。ナンバープレート“折り曲げ被害”相次ぐ北海道・札幌市の住宅街で11日に見つかったのは、ぐにゃりと曲がったナンバープレートだ。この日、「車のナンバープレートが垂直に折り曲げられた」などと、被害者から警察に通報があった。警察が調べたところ、9日から11日にかけ