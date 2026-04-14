お笑い芸人、林家ペー（84）が、14日までに自身のXを更新。左足関節脱臼骨折で入院中のタレント松本明子を見舞いに行ったと報告した。松本が60歳の誕生日を迎えた8日に病院を訪れたという。松本は2日に自宅前で転倒して負傷、緊急入院して手術を受けていた。ペーは老舗の名店「セキネ」の肉まんを、還暦にちなんで60個を差し入れ。松本と「HAPPY BIRTHDAY」のロゴが付いた眼鏡姿の自身とのツーショットをポストした。「余談ですが