【Xbox First Look:「Metro 2039」with 4A Games & Deep Silver】 4月17日2時～ 配信予定 アポカリプスFPSシリーズ「Metro」の次回作を紹介する配信「Xbox First Look:『Metro 2039』with 4A Games & Deep Silver」が、日本時間4月17日2時よりXbox公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが明らかになった。 「Metro 2039」は、核戦争後の荒廃したモスクワの地下