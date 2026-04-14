【Among Us おおきなSOFVIMATES vol.1】 4月16日 展開開始予定 BANDAI SPIRITSはバンプレストより、「Among Us おおきなSOFVIMATES vol.1」の展開を4月16日から開始する。 本製品はゲーム「Among Us」に登場する「クルー」の赤と青の姿を全高18センチで再現したソフビ。顔と足だけのもっちりとしたかわいらしいフォルムをシンプルながら細やかに再現している。 顔のゴ}