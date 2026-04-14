TVアニメ『ゴールデンカムイ』が、アシリパの制裁棒「ストゥ」を模した特製オリジナルうまい棒「うまい制裁棒(ストゥ)」のリバイバル配布会を企画。5月2日、対象のアニメイトで、あるキーワードを言うともらえるのだとか。TVアニメ『#ゴールデンカムイ』特製オリジナルうまい棒「うまい制裁棒(ストゥ)」リバイバル配布会の開催が決定ッ!! . 期間中、アニメイト対象店舗の店頭で【ボリボリしちゃおうか】とお伝えいただいた方へ先着