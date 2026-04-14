低糖度のジャムを中心に製造・販売している「アヲハタ」公式(@aohata_official)から、これからの季節にぴったりなフルーツティーの提案です。なんと、ジャムを凍らせるのだとか。週末は気温が上がりそうですね☀「市販の紅茶+ジャム氷」で作るフルーツティーがおすすめです🍑時間が経っても薄まるどころか、氷が溶けるほどにおいしくなります... (@aohata_officialより引用)ジャムを凍らせる……、そんな発想、今まで