【OPUS: Prism Peak】 4月16日 発売予定 価格：3,480円 「OPUS: Prism Peak」 集英社ゲームズが台湾のインディーゲームスタジオ・SIGONO INC.と共同開発した「OPUS: Prism Peak」が、4月16日に発売される。 本作はNintendo Switch/Nintendo Switch 2/PC（Steam）に対応したフォトアドベンチャー。写真撮影によって世界の謎を解き明かしていくという