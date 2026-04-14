Image: NASA おかえりなさい。2026年4月11日の午前9時7分（日本時間）、NASAの月探査ミッション「アルテミスII」を終えた有人宇宙船「オリオン」が米カリフォルニア州サンディエゴ沖に着水し、地球に帰還しました。1970年代に行われたアポロ計画以来初となる低軌道を離脱した有人宇宙船として、人類史上最も地球から遠く離れた地点まで到達した乗組員たち。約10日間に及ぶ深宇宙への旅の過程