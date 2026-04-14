【モデルプレス＝2026/04/14】日向坂46が、5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」のジャケットアートワークが公開された。【写真】エネルギーを爆発させる日向坂46メンバー◆日向坂46「Kind of love」ジャケットアートワーク公開アートディレクションを手掛けたのは高木公美子氏（ONPHA）。今作のジャケットアートワークのテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」。前作「クリフハンガー」のアートワークで、暗