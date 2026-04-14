【モデルプレス＝2026/04/14】放送中のフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜よる10時〜）で主演を務める俳優のディーン・フジオカ（45）にインタビュー。後編では、共演する瀧内公美、八木勇征らとのエピソードや自身が手掛けた主題歌への思い、そして夢を叶える秘訣を聞いた。（インタビュー全2回の2回目）【写真】ディーン・フジオカ、金髪で雰囲気ガラリ◆ディーン・フジオカ主演「LOVED ONE」本作は、日本社会が抱え