筆者の知人A子さんの息子さんは小学校高学年。減り続ける息子さんとの会話に、「息子は何に興味があるのだろうか」と、A子さんは不安に感じることもありました。するとある日突然、息子さんが「ねぇ！」と話しかけてきて──。 思春期に突入した息子 私の息子は小学校高学年。最近あまり口をきいてくれません。以前までは「これ楽しそう！」「どうしてこうなの？」と、会話を通じて息子の興味関心を知ることができたのですが