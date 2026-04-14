【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が13日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインが際立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」18歳ギャル「スタイルレベチ」ウエストのぞくピンクコーデ◆倉八音羽、へそ出しトップスで美ウエスト公開倉八は「全身ピンクの日」とつづり、街中で撮った写真を