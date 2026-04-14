ティータイムやおやつ、食後のデザートを探すなら【ファミリーマート】のスイーツコーナーをチェックしてみて。3月下旬に発売された「新作スイーツ」には、次から次へ目移りするほど魅力的なスイーツが勢揃いしていて、どれを選んでも当たりかも。そこで今回は、和も洋も充実の新商品を紹介します。 ゴロゴロのココアクッキーが嬉しい @oyatsu_panponさん