リーズ・ユナイテッド田中碧が華麗なダブルタッチでゴールに迫ったイングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は現地時間4月13日のプレミアリーグ第32節マンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場。2-1と勝利した試合で、華麗なダブルタッチでゴールまであと一歩に迫るプレーを見せた。昨年12月以来約4か月ぶりにプレミアリーグで先発起用された田中。2-0で迎えた前半45分にあと一歩でダメ押しの3点目というチャン