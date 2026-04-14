ドミニク・フリンポンが死亡、ガーナサッカー連盟が声明を発表したガーナ1部ベレクム・チェルシーに所属するドミニク・フリンポンが現地時間4月12日、チームバスでの移動中に武装集団による襲撃を受け、亡くなったことが明らかになった。海外メディア「AlterFutbol」は「ドミニク・フリンポンは、チームのバスが武装した強盗に待ち伏せされた際、頭部に銃弾を受けた」と報じている。事件はプレミアリーグ第29節のFCサマルテッ