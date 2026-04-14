ラス・パルマス宮代大聖、代役にはエスタニス・ペドローラが浮上しているスペイン2部ラス・パルマスに所属する日本代表FW宮代大聖は、現地時間4月11日に行われたラ・リーガ第31節マラガ戦で負傷交代を余儀なくされた。この負傷により今後3週間の離脱を強いられる見通しとなっている。現地メディアでは「黄色いチームにおいて最も成功を収めている冬の補強選手」と、冬に加入して以来、瞬く間に主力となった25歳のストライカーの