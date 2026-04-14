英国のごく普通の5ペンス硬貨が、わずかな鋳造ミスのおかげで、額面の100倍という破格の値段で落札された。 【写真】日銀本店の建物が「円」に見える！ 識者「意図的」と断言も…真相不明 2012年発行のこの硬貨は、表面にエリザベス女王(2022年9月に96歳で逝去)を、裏面に王室の盾を刻印しており、eBayで5ポンド(約950円、送料1ポンド／約190円別途)で即座に落札された。この驚くべき価格の理由は、盾の意匠に通常は見られな