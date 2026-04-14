米歌手のケイティ・ペリーが、交際中のジャスティン・トルドー元カナダ首相とともに、世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ2026」を楽しんだようだ。インスタグラムでラブラブ2ショットを公開した。【写真】ケイティ・ペリー＆ジャスティン・トルドー元カナダ首相、フェスで手つなぎ＆密着現地時間4月11日にインスタグラムを更新したケイティは、「私が何を言っても電子タバコを回さないで」とプリントされたクロップドTシ