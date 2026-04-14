法律相談のポータルサイトなどを運営する「弁護士ドットコム」創業者で、弁護士の元榮太一郎氏（５０）が創業２０周年を機に自著「世界は法律でできている」（日経ＢＰ、２０９０円）を出版した。８期連続赤字の創業期を経て、電子契約サービス「クラウドサイン」の普及、ＡＩを活用した法務領域など、さまざまな挑戦を振り返り「今後の企業に必要なのは、経営のうまさ以上に、共感される力と人を熱くする思いだ」と語った。（久