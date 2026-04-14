Ａｍａｚｏｎプライムビデオの人気恋愛リアリティー番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（５月１日午後８時から独占配信、全９話）の２５歳から３３歳までの男性参加者１４人が１４日、発表された。参加者は世界を旅するオペラ歌手、恋の風を読むゴルファー、愛の輪郭を捉えたい彫刻家、恋に臆病な最強レスラーなど多彩。ほほ笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語が展開される。公式ＹｏｕＴｕｂ