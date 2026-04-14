☆ソフトバンク―楽天（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝スチュワート、楽天＝荘司ソフトバンクは１１、１２日の日本ハム戦で２試合ともに逆転勝ち。開幕から１４試合で１０勝４敗として、パ・リーグの１０勝一番乗りとなった。ここまで勝利した１０試合のうち、８度が逆転勝ち。パ・リーグで２番目に多いのが日本ハム、西武の３度だから断トツだ。セ・リーグを含めてもヤクルトの６度を抑えて最も多い。