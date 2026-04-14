馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はテーオーケインズが勝った２１年のアンタレスＳを取り上げる。この後に帝王賞、チャンピオンズＣを圧勝し、同年の最優秀ダート馬へつながる第一歩となる重賞初制覇だった。最後まで余裕があった。テーオーケインズはやや出負けする形となったが、中団馬群で徐々に外へ持ち出しながらの追走。４角で先団に取りつくと、松若は直線なかばまで持ったままで先頭