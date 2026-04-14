◆米大リーグツインズ１３―６レッドソックス（１３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手は１３日（日本時間１４日）、敵地のツインズ戦でベンチスタートとなり、出番はなかった。試合は敗れて連勝が止まった。３戦連続でベンチスタート。最近６試合で５度目の欠場となった。