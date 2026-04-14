◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファーストステージ▽Ａエリア第１節ブロック１１仙台ボーイズ２−１名取常磐ボーイズ（４日・白河グリーンスタジアム）仙台ボーイズ９−１大洋ボーイズ＝５回コールド（５日・いわせグリーン）Ａエリア第１節では、３月のメセナ杯で準優勝した仙台ボーイズが、攻守にまとまりをみせ連勝スタートした。名取常磐ボーイズは投打の中心選手が初戦で負傷退場するなか、１勝１敗