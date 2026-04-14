アダストリアが展開するファッションブランド「GLOBAL WORK（グローバルワーク）」から、世界中から愛され続ける魔法使いの物語「ハリー・ポッター」のスペシャルコレクションが登場。映画の名シーンを楽しめる機能性Tシャツや、親子で使えるトートバッグなど、ゴールデンウィークのお出かけから日常のあらゆるシーンまで、魔法のワクワク感で彩る特別なコレクションです☆ GLOBAL WORK KIDS「ハリー・ポッター」スペシャルコ