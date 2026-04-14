神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に3人が死亡した事故で、警察は14日、工事を請け負った会社などに家宅捜索に入りました。この事故は今月7日、「JFEスチール東日本製鉄所」でクレーンの解体工事中におもりが落下して作業員5人が転落し、3人が死亡したものです。事故から1週間となった14日、警察は工事を請け負った「東亜建設工業」横浜支店などに業務上過失致死の疑いで家宅捜索に入りました。当時、作業員は高さ35メ