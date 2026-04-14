278人が犠牲となった熊本地震から14日で10年です。被害の大きかった熊本県益城町では14日朝、黙とうがささげられました。10年前、震度7の揺れに2度見舞われた熊本県益城町では、役場に献花台が設置され、竹灯籠には節目の年を迎えた住民らのさまざまな思いが書き記されています。熊本地震では関連死も含めて278人が犠牲となり、県内で被災した住宅は19万8000棟をこえました。被害の大きかった益城町では14日朝、役場の職員らによる